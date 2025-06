Chiara Petrolini dal 15 settembre una perizia | capiva cosa faceva?

Il 15 settembre segna una svolta nel caso di Chiara Petrolini, con l’esito di una perizia che farà luce sulla sua capacità di intendere e volere. Un passaggio cruciale che potrebbe cambiare il corso del dibattimento, ponendo al centro la valutazione della sua maturità mentale. Resta da scoprire se questa analisi confermerà o smentirà le sue percezioni, influenzando profondamente l’esito della vicenda.

Il perno del dibattimento, dal prossimo settembre, sarà la sua capacità di intendere e volere L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chiara Petrolini, dal 15 settembre una perizia: capiva cosa faceva?

