Chiara Petrolini al via processo per la 21enne accusata di aver ucciso i suoi due neonati disposta perizia psichiatrica rischia l' ergastolo

Il processo per Chiara Petrolini, la giovane di 21 anni accusata di aver ucciso i suoi due neonati e di averli sepolti in giardino, è partito con grande scalpore. La Corte d’Assise ha deciso di affidare una perizia psichiatrica, che potrebbe influenzare profondamente l’esito del procedimento e le sorti della giovane. L’incarico sarà conferito il 15 settembre, quando saranno ascoltati anche i primi testimoni. Resta alta la tensione attorno a questa vicenda che scuote l’opinione pubblica.

La Corte d'Assise ha infine deciso di disporre la perizia psichiatrica. L'incarico verrà conferito il prossimo 15 settembre, quando saranno sentiti anche i primi testimoni Al via il processo per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e seppellito in giardino a Vignale di Traverse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini, al via processo per la 21enne accusata di aver ucciso i suoi due neonati, disposta perizia psichiatrica, rischia l'ergastolo

In questa notizia si parla di: chiara - petrolini - processo - 21enne

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

Chiara Petrolini deve rimanere agli arresti domiciliari nella casa di Traversetolo (Parma), ma le va applicato anche il braccialetto elettronico. È questa la decisione del tribunale della Libertà di Bologna per la 21enne, accusata di omicidio e soppressione di c Vai su Facebook

Neonati morti, al via il processo a Chiara Petrolini; Chiara Petrolini, la Corte dispone la perizia psichiatrica: la 21enne è accusata di aver ucciso e seppellito i; Chiara Petrolini, al via il processo a Parma - LaPresse.

Chiara Petrolini, la Corte dispone la perizia psichiatrica: la 21enne è accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati - Lo ha detto l'avvocato Nicola Tria, nella prima udienza del processo in Corte di assise, ricordando che sulla condizione psichica della ... ilgazzettino.it scrive

Neonati sepolti in giardino, al via il processo a Chiara Petrolini. Chiesta perizia psichiatrica - È appena iniziato il processo, a Parma, a carico di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei ... Lo riporta msn.com