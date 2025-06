Chiara Petrolini al via il processo sui due neonati morti e sepolti | difesa chiede perizia psichiatrica

Al via il processo che vede Chiara Petrolini al centro di un caso drammatico e complesso, coinvolgendo la morte e la sepoltura di due neonati. La difesa, preoccupata per lo stato mentale dell’imputata, ha richiesto una perizia psichiatrica, sottolineando le divergenze tra le consulenze finora svolte. Un passo fondamentale nel tentativo di fare piena luce su una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e richiama l’attenzione sulla delicata questione della salute mentale in ambito giudiziario.

Il legale della 22enne ha chiesto che la sua assistita possa essere sottoposta a perizia psichiatrica, in quanto in questi mesi sono state effettuate consulenze dell'accusa e della difesa che hanno però portato a risultati tra loro non compatibili.

