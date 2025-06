Chiara Petrolini al via il processo per i due neonati morti e sepolti | disposta la perizia psichiatrica

Il processo di Chiara Petrolini, accusata della tragica perdita e sepoltura di due neonati, è ufficialmente partito. La giovane, 22 anni, si trova al centro di un procedimento complesso, che ha già visto la richiesta di una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale. Con consulenze contrastanti tra accusa e difesa, questa perizia potrebbe essere la chiave per comprendere le motivazioni profonde dietro a un caso tanto delicato.

Il legale della 22enne ha chiesto che la sua assistita possa essere sottoposta a perizia psichiatrica, in quanto in questi mesi sono state effettuate consulenze dell'accusa e della difesa che hanno però portato a risultati tra loro non compatibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it