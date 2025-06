Chiara Petrolini al via il processo a Parma

È iniziato a Parma il processo che vede coinvolta Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver commesso un grave crimine: la duplice uccisione dei suoi neonati, i cui corpi sono stati trovati sepolti nel giardino di famiglia. L’udienza si prospetta complessa e carica di tensione, con la presenza anche dell’ex fidanzato e altri testimoni, pronti a fare luce su uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi tempi.

È appena iniziato il processo, a Parma, a carico di Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, partoriti e sepolti nel giardino della villetta di famiglia nel 2023 e nel 2024. Oltre alla giovane, che è arrivata in anticipo, rispetto all’ora di inizio del processo, in aula, sono presenti anche l’ex fidanzato, insieme ai suoi genitori, tutti costituiti parte civile. La difesa di Petrolini chiede perizia psichiatrica. Pm: “Richiesta immotivata”. L’avvocato Nicola Tria ha chiesto la perizia psichiatrica forense su Chiara Petrolini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini, al via il processo a Parma

