Chiara Petrolini a Parma via al processo | la donna seppellì in giardino i corpi dei suoi due neonati Disposta la perizia psichiatrica

A Parma, Chiara Petrolini, una giovane studentessa di 21 anni, si trova al centro di un caso inquietante: i resti dei suoi due neonati, nascosti nel giardino di casa, hanno scosso la comunità. La corte ha disposto una perizia psichiatrica per chiarire le motivazioni dietro questa drammatica vicenda, che vede Chiara accusata di duplice omicidio. La decisione apre nuove prospettive sul suo stato mentale e sul delicato equilibrio tra diritto e salute mentale.

La studentessa di 21 anni deve rispondere del duplice omicidio. La corte accorda la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa. I resti dei due neonati, partoriti nel 2023 e 2024, trovati nel giardino della sua abitazione a Parma.

