Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci svela la verità

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela la verità. Nei giorni scorsi, si è acceso il gossip attorno alla presenza della famosa influencer nel cast di questa edizione, alimentando curiosità tra fan e critici. La conduttrice ha finalmente chiarito la questione, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha davvero detto Milly? Scopriamolo insieme, perché questa stagione promette sorprese straordinarie.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei nuovi palinsesti Rai di settembre: tra conferme e grandi assenti, chi non può mancare è, ovviamente, Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle. La conduttrice torna a fare da padrona di casa della pista da ballo più seguita d’Italia: insieme a lei, l’amatissima giuria e, ovviamente, nuovi concorrenti. Da mesi, sul web, si sente parlare del fatto che tra questi potrebbe esserci anche Chiara Ferragni e finalmente, Milly, ha deciso di svelare tutta la verità. Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”? Le parole di Milly Carlucci. Di recente il nome di Chiara Ferragni è stato accostato a Ballando con le Stelle con una certa insistenza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci svela la verità

In questa notizia si parla di: milly - chiara - ferragni - ballando

Milly Carlucci fa chiarezza su Chiara Ferragni a Ballando. E svela il suo segreto - Milly Carlucci torna a fare chiarezza su Chiara Ferragni e svela il suo segreto per mantenere vivo lo spettacolo di Ballando con le Stelle, il talent che da 20 anni incanta il pubblico italiano.

Milly Carlucci, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione dei palinsesti autunnali della Rai, ha fatto chiarezza sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. «L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita»: ha risposto la condu Vai su Facebook

#ChiaraFerragni rinuncia e dà forfait a #BallandoConLeStelle. Milly #Carlucci: “Non se l’è sentita” #ferragni #rai #tv #28giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/06/28/news/chiara-ferragni-ballando-con-le-stelle-rinuncia-motivi-milly-carlu Vai su X

Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle? Lo svela Milly Carlucci; Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci; Milly Carlucci: «Chiara Ferragni a Ballando? Gliel'ho proposto ma non se l'è sentita», e su Barbara D'Urso ....

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sulla presenza di Chiara Ferragni per la nuova edizione: ci sarà? - Milly Carlucci ha finalmente fatto luce sulla presenza di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: l'influencer ci sarà? Da msn.com

Milly Carlucci: «Chiara Ferragni a Ballando? Gliel'ho proposto ma non se l'è sentita», e su Barbara D'Urso ... - Milly Carlucci, come confermato anche in occasione della presentazione dei palinsesti Rai resta uno dei pilastri della rete ammiraglia. Da msn.com