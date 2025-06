Chiamati per spegnere un incendio di sterpaglie vigili del fuoco trovano un cadavere

Un intervento di routine per domare un incendio di sterpaglie si trasforma in un mistero inquietante a Romano di Lombardia. I vigili del fuoco, chiamati in via Graffignana, scoprono un cadavere che solleva più domande che risposte. Le autorità sono al lavoro per chiarire la vicenda e scoprire l’identità della vittima. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa intricata vicenda.

Erano stati chiamati a intervenire per un incendio di sterpaglie in via Graffignana, nel parco del Serio a Romano di Lombardia. Durante le operazioni, i Vigili del fuoco hanno però rinvenuto un cadavere le cui generalità non sono ancora state rese note. Sul posto, intorno alle 15, sono arrivati i carabinieri di Treviglio che stanno cercando di ricostruire quanto successo e l’identità del cadavere. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chiamati per spegnere un incendio di sterpaglie, vigili del fuoco trovano un cadavere

