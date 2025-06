Chi vince la finale dell’Isola dei Famosi 2025 | i pronostici sul vincitore e la classifica delle previsioni

L’attesa per la finale dell’Isola dei Famosi 2025 è alle stelle: sei concorrenti pronti a contendersi il titolo, tra pronostici incerti e sorprese imprevedibili. Cristina Plevani guida le previsioni, ma il panorama è serrato, con Teresanna Pugliese e Omar Fantini in bilico. Chi trionferà? Scopriamo insieme le ultime quotazioni e le ipotesi più accreditate, perché questa sfida promette scintille fino all’ultimo momento.

Mercoledì la finale dell'Isola dei Famosi 2025 con sei concorrenti ancora in gioco. Cristina Plevani guida i pronostici per la finale dell'Isola dei Famosi 2025. Quote serrate con Teresanna Pugliese, Omar Fantini in calo. Mario Adinolfi possibile sorpresa, Loredana Cannata e Jey Lillo chiudono la classifica delle previsioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it