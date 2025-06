Chi era Sergio Radaelli il cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi della Valsassina

Tragedia nella Valsassina: Sergio Radaelli, 55enne di Arosio, noto appassionato cercatore di funghi, è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità e sta lasciando molti interrogativi. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze di questa drammatica perdita. Di seguito, i dettagli di una vicenda che ha toccato profondamente tutti noi.

Sergio Radaelli è il 55enne residente ad Arosio (Como), che ieri pomeriggio è stato trovato senza vita nei boschi della Valsassina, a Crandola, in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sergio - radaelli - trovato - vita

Tragedia in Alta Valsassina: morto il 55enne comasco Sergio Radaelli, uscito a cercare funghi - Una tranquilla escursione nel cuore dei boschi si è trasformata in una tragedia in Alta Valsassina. Sergio Radaelli, 55enne di Arosio, scompare misteriosamente durante la ricerca di funghi e viene purtroppo ritrovato senza vita.

Chi era Sergio Radaelli, il cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi della Valsassina; Tragedia in Valsassina: Sergio Radaelli trovato morto nei boschi di Crandola; Va a funghi, scivola e muore. Il corpo trovato dagli amici.

Chi era Sergio Radaelli, il cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi della Valsassina - Sergio Radaelli è il 55enne residente ad Arosio (Como), che ieri pomeriggio è stato trovato senza vita nei boschi della Valsassina, a Crandola, in provincia ... Scrive fanpage.it

Trovato morto un cercatore di funghi di Arosio in alta Valsassina, seconda tragedia in poche settimane - Sergio Radaelli di Arosio trovato morto nei boschi di Crandola in alta Valsassina durante una raccolta funghi; simile tragedia avvenuta due settimane fa coinvolgendo Marco Panzeri di Valgreghentino. Da gaeta.it