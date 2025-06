Chi era Luigi Tomasi il sub trovato morto a Latina | la passione per la pesca e il mare

Luigi Tomasi, noto come "il gigante buono", era un appassionato sub e amante del mare, che trasmetteva la sua passione a chi lo conosceva. La sua scomparsa improvvisa a Foce Verde di Latina ha lasciato sgomenti amici e familiari. Conosciuto per il cuore grande e la dedizione alla pesca e alle immersioni, la sua storia rimarrà impressa nel ricordo di chi con lui condivideva la passione per le profondità marine. Continua a leggere.

Era conosciuto come "il gigante buono" Luigi Tomasi, il sub 54enne trovato morto a Foce Verde a Latina. Originario di Palestrina, amava fare immersioni e pescare, il mare era sua passione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luigi - tomasi - trovato - morto

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Tragedia a Foce Verde, Latina: Luigi Tomasi, sub esperto di 56 anni, è stato trovato morto sulla spiaggia con diverse ferite, forse causate dall’impatto con una barca.

È Luigi Tomasi di 56 anni il sub morto a Foce Verde "Drakkit" era originario di Valmontone, molto conosciuto tra gli apneisti della zona. Verifiche di Guardia Costiera e Polizia È Luigi Tomasi il sub trovato morto stanotte nella zona tra Foce Verde e… Vai su X

Ginevra e Federico, entrambi 17enni, sono spariti da Roma. Il cellulare di lei è stato ritrovato a Termini, forse gettato prima della fuga. Le ricerche si estendono ora in tutta Italia: si teme che abbiano preso un treno per allontanarsi dalla Capitale. Vai su Facebook

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da; Sub disperso in mare a Foce Verde a Latina: Luigi Tomasi trovato morto con una ferita alla testa; È Luigi Tomasi di 56 anni il sub morto a Foce Verde.

Chi era Luigi Tomasi, il sub trovato morto a Latina: la passione per la pesca e il mare - Era conosciuto come “il gigante buono” Luigi Tomasi, il sub 54enne trovato morto a Foce Verde a Latina. Scrive fanpage.it

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Luigi Tomasi, 56 anni, è stato trovato morto stanotte sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Riporta ilmessaggero.it