Chi era Filippo Landini il geologo morto dopo una caduta di 30 metri sotto gli occhi della moglie

Filippo Landini, geologo fiorentino di 62 anni, scomparso tragicamente durante un'escursione sulle Alpi Apuane, ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari. La sua passione per la natura e il suo spirito di avventura lo rendevano una figura stimata e amata. La tragica caduta di oltre 30 metri, avvenuta sotto gli occhi della moglie, scuote l'intera comunitĂ , che si stringe con affetto alla famiglia in questo momento difficile. Continue a leggere.

Il geologo fiorentino di 62 anni Filippo Landini è caduto per oltre 30 metri durante un'escursione sulle Alpi Apuane con la moglie: padre di un 24enne, l'uomo era molto apprezzato per la sua serietà e disponibilità.

Una giornata di avventura si è trasformata in tragedia sulle Alpi Apuane: Filippo Landini, 62 anni, ha perso la vita precipitando per oltre 30 metri durante un'escursione, davanti agli occhi sconvolti della moglie.

