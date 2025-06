Chi è Renato Portaluppi l’ex pube de oro che ha messo la testa a posto e ora allena il Fluminense

Questa sera, il calcio si accende con l'attesa sfida tra Inter e Fluminense, due club pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Sul banco di regia dei brasiliani siede Renato Portaluppi, meglio noto come Renato Gaúcho, ex pube de oro del calcio italiano e oggi allenatore stimato. La sua carriera, ricca di emozioni e controversie, ha fatto di lui una leggenda vivente. Ma cosa rende così unica questa figura? Scopriamolo insieme.

Questa sera l’Inter affronterĂ il Fluminense, nell’incontro valido per gli ottavi di finale del Campionato Mondiale per Club. E sulla panchina della squadra brasiliana c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Renato Portaluppi. Noto in Brasile come Renato GaĂşcho, è una figura iconica del calcio sudamericano, oggi è uno stimato allenatore, ma il suo passato da calciatore è stato quanto mai controverso. Nato il 9 settembre 1962 a GuaporĂ©, Brasile, Portaluppi si distinse negli anni ’80 come ala d’attacco, celebre per dribbling e scatti fulminanti. La sua carriera iniziò con il GrĂŞmio, dove vinse la Coppa Libertadores e la Coppa Intercontinentale nel 1983, segnando una doppietta decisiva contro l’Amburgo che gli valse il titolo di miglior giocatore della finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it