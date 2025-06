Chi è Pietrelli il jolly offensivo della Juventus Next Gen | classe ’03 arrivato a gennaio e subito protagonista con Brambilla per il traguardo playoff

Alessandro Pietrelli, il jolly offensivo della Juventus Next Gen, è la rivelazione del momento. Arrivato a gennaio dal Feralpisalò, ha già mostrato tutto il suo talento e versatilità, diventando un elemento chiave nella corsa verso i playoff. Polivalente e determinato, Pietrelli incarna lo spirito combattivo e l’ambizione di una squadra in crescita. Scopriamo insieme la sua storia, le caratteristiche e il ruolo che potrebbe rinnovare le sorti dei bianconeri.

di Fabio Zaccaria Chi è Pietrelli, il polivalente giocatore della Juventus Next Gen ex Feralpisalò: uno degli ultimi arrivati in bianconero ma subito integrato alla meraviglia negli schemi di mister Brambilla. Carriera, caratteristiche e identikit. Giunto nel mercato di riparazione invernale, Alessandro Pietrelli è risultato in breve tempo una delle pedine fondamentali per il raggiungimento del nono posto in classifica della Juventus Next Gen. Classe ’03, il giocatore emiliano ha rappresentato la svolta della squadra bianconera: dai bassi fondi del girone fino ai playoff. Ma chi è Pietrelli? Ecco quindi un suo identikit, focalizzato sulla carriera e soprattutto sulle caratteristiche tecnico-tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Pietrelli, il jolly offensivo della Juventus Next Gen: classe ’03 arrivato a gennaio e subito protagonista con Brambilla per il traguardo playoff

