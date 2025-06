Chi è Filippo Conca dello Swatt Club il ciclista senza contratto che ha vinto i campionati italiani

Filippo Conca, il ciclista di Lecco senza contratto, ha conquistato i campionati italiani con una determinazione incredibile. A 26 anni, laureato in Economia, gestisce un B&B e ha una patente nautica, dimostrando che la passione può superare ogni ostacolo. La sua storia è un inno alla resilienza e all’amore per la strada. Continua a leggere per scoprire come un “amatore” abbia scritto una delle pagine più emozionanti del ciclismo italiano.

La storia del nuovo campione di ciclismo su strada: ha 26 anni, è di Lecco e corre da "amatore" perché non ha più una squadra professionista. È laureato in Economia, gestisce un B&B e ha conseguito una patente nautica per condurre tour. In lacrime sul traguardo: "Quante ne ho passate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: sorpresa enorme a Gorizia. Filippo Conca campione d’Italia! - Il campionato italiano di ciclismo 2025 a Gorizia si conclude con un colpo di scena emozionante. Filippo Conca, atleta dell’ASD Swatt Club, conquista il titolo inaspettato, lasciando il pubblico senza fiato.

