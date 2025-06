Chi è Federico Pereira il difensore col passaporto italiano accostato alla Juve | caratteristiche e storia Tutto quello che c’è da sapere

Federico Pereira, promettente difensore uruguaiano nato nel 2000 e con passaporto italiano, sta attirando l'attenzione della Juventus. Con caratteristiche tecniche che uniscono solidità e rapidità , Pereira si sta affermando come uno dei talenti emergenti nel panorama internazionale. Attualmente in forza al Pachuca, il suo nome risuona tra i possibili rinforzi per la retroguardia bianconera. Ma chi è davvero questo giovane talento e cosa lo rende così interessante? Scopriamolo insieme.

Cresciuto nel Liverpool Montevideo, è stato ceduto al Toluca a gennaio 2024, dove ha conquistato il campionato messicano prima di passare al Pachuca.

