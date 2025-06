Chi è Chiara Petrolini | | la baby sitter volontaria in parrocchia e studentessa modello che ha ucciso i due neonati

Chiara Petrolini, giovane studentessa e volontaria in parrocchia, si trova al centro di un grave procedimento giudiziario: accusata di aver ucciso due neonati, affronta oggi la prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Parma. La sua vicenda scuote l’opinione pubblica e solleva domande profonde sulla salute mentale e sulla responsabilità. Sarà sottoposta a perizia psichiatrica, un passo fondamentale per chiarire le motivazioni di un gesto che ha sconvolto tutti.

Oggi la prima udienza del processo per duplice omicidio e soppressione di cadavere davanti alla Corte d'Assise di Parma. La 22enne sarà sottoposta a perizia psichiatrica.

