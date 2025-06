Chi è Chiara Petrolini? i giudici dispongono la perizia psichiatrica dopo la richiesta della difesa

Nel complesso caso di Chiara Petrolini, la studentessa accusata dell’omicidio di due neonati appena nati, i giudici hanno deciso di affidarsi a una perizia psichiatrica. La Corte di Parma, sotto la guida del giudice Alessandro Conti, ha accolto la richiesta della difesa di valutare la capacità di intendere e volere dell’imputata e la sua potenziale pericolosità sociale. Un passaggio decisivo in un caso che ha scioccato l’opinione pubblica e aperto un dibattito sulla salute mentale e la responsabilità.

Perizia psichiatrica per Chiara Petrolini, la studentessa imputata per l’omicidio di due figli appena nati. La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha accolto la richiesta della difesa e disposto un accertamento sulla capacità di intendere e volere all’epoca dell’imputata ed eventualmente la sua pericolosità sociale. Un caso esploso l’estate scorsa quello dei neonati seppelliti nel giardino di una villetta Traversetolo (Parma). Le indagini dei carabinieri accertarono che la studentessa aveva indotto il parto in due casi, aveva tagliato il cordone ombelicale dei neonati e li aveva seppelliti sotto la finestra della sua camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chi è Chiara Petrolini?”, i giudici dispongono la perizia psichiatrica dopo la richiesta della difesa

