Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno a Wimbledon | ranking precedenti e risultati recenti

Jasmine Paolini si prepara a sfidare la talentuosa Kamilla Rakhimova nel secondo turno di Wimbledon, un incontro che promette emozioni e sorprese. Dopo aver raggiunto la finale l’anno scorso, la tennista italiana cerca di confermare il suo standing in uno dei più prestigiosi appuntamenti del tennis mondiale. Ma chi affronterà Jasmine nel prossimo match? Scopriamo insieme i dettagli sul loro percorso e le previsioni per questa sfida cruciale.

Il cammino di Jasmine Paolini verso la riconferma della finale raggiunta lo scorso anno a Wimbledon proseguirà mercoledì 2 luglio con il match del secondo turno del tabellone di singolare femminile che la vedrà opposta alla russa Kamilla Rakhimova. Non ci sono precedenti tra le due sul circuito maggiore, mentre Paolini ha vinto la sfida in un match del circuito ITF risalente al 2022, negli ottavi del torneo di categoria W100 di Les Franqueses Del Valles, in Spagna, giocato sul cemento outdoor, nel quale si impose per 6-2 6-3. La russa, che attualmente occupa la posizione numero 80 del ranking WTA, dopo aver raggiunto al massimo la 60ma piazza in carriera, nel 2025 non ha centrato grandi risultati sul circuito maggiore, ottenendo quale miglior risultato i quarti di finale raggiunti ad Eastbourne la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it