Cherubini AD Parma | Bonny-Inter? Aspettiamo! Leoni resterà

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, svela dettagli sulla trattativa con l’Inter per Bonny, considerato ormai un giocatore interista. Mentre sul difensore Leoni, classe 2006, sembra più vicino a restare a Parma. Due situazioni che tengono banco nel calciomercato: scopriamo cosa ha detto Cherubini e cosa ci attende nelle prossime settimane. La sfida tra ambizioni e strategie si fa sempre più avvincente.

Cherubini parla sia di Bonny che di Leoni. Il primo è praticamente un giocatore dell'Inter, anche se il dirigente dei ducali temporeggia ancora. Mentre sul difensore del 2006 si esprime in maniera quasi certa sulla sua permanenza a Parma. Ecco le sue parole. BONNY – Federico Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato a Sky Sport della trattativa con l'Inter per l'attaccante francese. Nonostante sia ormai tutto per fatto, con il giocatore atteso a Milano già in serata, l'ex dirigente della Juventus temporeggia e parla in questo modo: « Credo sia sempre meglio commentare certe notizie quando sono certe.