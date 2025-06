Che la tragedia del Piave illumini le coscienze

che la tragedia del Piave illumini le coscienze. La tragedia che si è consumata ieri 29 giugno sul Piave in provincia di Treviso e che ha provocato la morte per annegamento di una bambina macedone di 9 anni, ha fatto sobbalzare dalla sedia il consigliere regionale Luciano Sandonà che da tempo si batte per sensibilizzare la collettività sui rischi legati alla sicurezza e alla prevenzione, affinché simili tragedie non accadano più.

