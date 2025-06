Charlotte Flair sogna la TV | Vorrei partecipare a Dancing with the Stars e RuPaul’s Drag Race

Charlotte Flair sogna di brillare anche sul piccolo schermo, desiderando partecipare a talent come Dancing with the Stars e RuPaul’s Drag Race. Con la passione per il wrestling che ha sempre accompagnato la sua vita, Charlotte si apre a nuove sfide nel mondo dello spettacolo, prontissima a conquistare il pubblico anche lontano dal ring. La sua determinazione e versatilità fanno presagire che il suo prossimo grande passo sarà sorprendente e ricco di successi.

Il pro wrestling ha sempre fatto parte della vita di Charlotte Flair, ma ha anche interessi al di fuori del ring. Mentre i fan si chiedono cosa farà nel prossimo futuro, Flair ha rivelato di voler partecipare a dei reality TV. Durante un’intervista al Nikki and Brie Show, le è stato chiesto cosa le piacerebbe fare fuori dal ring, soprattutto ora che, con la fusione TKO, molte WWE Superstars stanno espandendo i propri orizzonti. Charlotte ha risposto a Nikki Bella dicendo che sogna di partecipare a Dancing with the Stars e che le piacerebbe anche far parte dell’universo di RuPaul’s Drag Race. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Charlotte Flair sogna la TV: “Vorrei partecipare a Dancing with the Stars e RuPaul’s Drag Race”

