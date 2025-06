Charlize Theron rivela il suo ruolo in The Odyssey

Charlize Theron rivela il suo ruolo in The Odyssey, il nuovo capolavoro di Christopher Nolan. L’attrice premio Oscar, tra i protagonisti di questa epica avventura cinematografica, ha finalmente svelato un importante dettaglio sul suo personaggio, alimentando l’attesa tra gli appassionati. Con un cast stellare che include Matt Damon e Tom Holland, il film promette di essere un’esperienza memorabile. Scopriamo insieme quale mistero si cela dietro il ruolo di Theron, pronta a conquistare ancora una volta il pubblico.

Come ormai noto, l’attrice premio Oscar Charlize Theron fa parte del cast di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan. Mentre i ruoli di alcuni membri del cast sono ad oggi stati confermati ( Matt Damon sarà Odisseo, Tom Holland sarà Telemaco), il personaggio che Theron interpreterà nel film è fino ad ora rimasto un mistero. Proprio l’attrice, però, ha spezzato questo segreto rivelando il suo ruolo. In un’intervista sul red carpet con Variety, la Theron ha infatti confermato che interpreterà la dea della stregoneria, Circe. Circe è una delle principali “antagoniste” dell’Odissea, una potente maga che intrappola l’eroe protagonista e i suoi uomini sulla sua isola e trasforma parte dell’equipaggio in animali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

