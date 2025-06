Charlize Theron contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez | Sono l’unica che non hanno invitato al matrimonio

Tra lustrini e champagne, una sorpresa scuote il ballo di questo matrimonio da favola: Charlize Theron, protagonista indiscussa sulla scena, si distingue come l’unica grande assente, lasciando trapelare un velo di mistero e curiosità. Mentre il mondo si chiede cosa ci sia dietro questa esclusione, le voci si rincorrono, alimentando ancor di più l’attenzione su un evento che già di per sé è diventato leggenda.

Le nozze super lussuose di Jeff Bezos e Lauren Sanchez continuano a far parlare di sè, tra frecciatine, sfarzo e commenti provenienti da ogni angolo del mondo. Il matrimonio del secolo, celebrato nella scenografica cornice veneziana, non smette di fare notizia: tra i 27 cambi d’abito della sposa, i look delle invitate da red carpet e un parterre di ospiti degno di un evento da Oscar, il gossip non conosce tregua. Ma tra lustrini e champagne, ecco che emergono anche malumori inaspettati. A far notizia stavolta è Charlize Theron. L’attrice premio Oscar infatti non ha esitato a esternare il suo disappunto per non aver ricevuto l’invito alle nozze di Bezos e Sanchez. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlize Theron contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez: “Sono l’unica che non hanno invitato al matrimonio”

