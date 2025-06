Charlize Theron contro il matrimonio Bezos-Sánchez | Loro fanno schifo e noi siamo cool il mondo sta regredendo

In un mondo che sembra regredire, Charlize Theron si schiera contro le ingiustizie e i valori superficiali che emergono anche dal matrimonio di Jeff Bezos. La star ha usato la sua voce per denunciare le politiche restrittive sull’immigrazione, i diritti negati alle famiglie, alle donne e alla comunità LGBTQIA+. In un contesto globale sempre più complesso, è fondamentale ascoltare chi si batte per un cambiamento autentico e coraggioso.

Il matrimonio del fondatore di Amazon è stato lo spunto per un attacco all'amministrazione Trump. L'attrice si è scagliata contro le politiche per l'immigrazione e i diritti negati, alle famiglie, alle donne e alla comunitĂ LGBTQIA+. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Charlize Theron contro il matrimonio Bezos-Sánchez: «Loro fanno schifo e noi siamo cool, il mondo sta regredendo»

