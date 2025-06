Cf+ lancia un’Opa del 100% su Banca Sistema

Banca Cf+ ha lanciato un'opa totalitaria su Banca Sistema, puntando al 100% delle azioni a 1,8 euro ciascuna. Questa mossa strategica mira a creare una realtà più forte e integrata, con Banca Sistema che manterrà la sua presenza nel segmento Star di Piazza Affari, senza delisting. Al termine dell’operazione, prevista per fine 2024, il panorama finanziario italiano subirà un’importante trasformazione. Restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno le vicende di questa fusione significativa.

Opa totalitaria di Banca Cf+ su Banca Sistema. L’istituto nato dall’esperienza del Credito fondiario ha lanciato un’ Offerta pubblica di acquisto sul 100% dell’istituto milanese a 1,8 euro per azione. Come spiegato in una nota, l’operazione ha l’obiettivo di fondersi con Banca Sistema, che dunque non subirĂ delisting e rimarrĂ nel segmento Star del listino di Piazza Affari. Sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, al termine del perfezionamento dell’offerta il nuovo gruppo bancario avrĂ un attivo complessivo di oltre 6,5 miliardi e crediti verso la clientela superiori a 4,3 miliardi. L’Opa su Banca Sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cf+ lancia un’Opa del 100% su Banca Sistema

