Cesena Siamo Noi | Bene l’approvazione su Battaglia del Monte ma resta il problema della progettazione culturale condivisa

Cesena Siamo Noi accoglie con entusiasmo l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della mozione per l’istituzionalizzazione della cerimonia commemorativa della Battaglia del Monte del 20 gennaio 1832. Questo è un primo passo importante nel riconoscimento della nostra storia, ma resta aperto il dibattito sulla progettazione culturale condivisa, che deve coinvolgere tutta la comunità e promuovere un senso di appartenenza duraturo.

