Una tragedia che ha sconvolto Cervia, dove Lerry Gnoli, l'uomo al volante della ruspa che ha causato la morte della turista Elisa Spadavecchia, è stato finalmente arrestato e condotto in carcere. La sua vicenda si intreccia con un passato di condanne e dubbi sulle sostanze assunte, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla giustizia. La comunità attende ora risposte chiare su questa drammatica vicenda che ha gettato un'ombra sulla spiaggia di Pinarella.

È stato arrestato e condotto in carcere Lerry Gnoli, il 54enne che il 24 maggio alla guida di una ruspa cingolata ha travolto e ucciso la turista vicentina Elisa Spadavecchia, che stava prendendo il sole sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Gnoli, che ha alle spalle una condanna a due anni e sei mesi per omicidio stradale, era risultato positivo alla cocaina ai test effettuati dopo la tragedia: le analisi non hanno però determinato se l’assunzione di stupefacenti sia avvenuta immediatamente prima l’incidente in spiaggia o nei giorni precedenti. Gnoli è indagato per i reati di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro: nonostante la patente di guida revocata, aveva un’abilitazione per condurre la ruspa in spiaggia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cervia, in carcere l’uomo che con la ruspa ha travolto e ucciso una turista in spiaggia

