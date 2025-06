Cervia arrestato l’uomo che con una ruspa in retromarcia travolse e uccise una bagnante

Una tragedia che ha sconvolto Cervia: Larry Gnoli, 54 anni, responsabile dell’incidente fatale sulla spiaggia di Pinarella, è stato infine arrestato. Mentre spianava le dune sotto effetto di sostanze, ha travolto e ucciso una turista di Vicenza. La sua vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle responsabilità sul lavoro. L’indagine prosegue per chiarire tutte le dinamiche di questa drammatica vicenda.

Larry Gnoli, il 54enne che a maggio aveva investito con una ruspa e ucciso sulla spiaggia di Pinarella, a Cervia una bagnante, è stato arrestato. L’uomo, a bordo del mezzo, stava spianando le dune del litorale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando travolse Elisa Spadavecchia, una turista 66enne di Vicenza. Gnoli è indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro. La distrazione e le misure di sicurezza non rispettate. Lo scorso sabato 24 maggio intorno alle 10.30 del mattino, Larry Gnoli ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia, turista di 66 anni originaria di Vicenza, mentre si trovava alla guida della sua ruspa senza targa, con cui stava spianando le dune della spiaggia di Pinarella, sul litorale di Cervia. 🔗 Leggi su Open.online

