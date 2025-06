Cervelli per la Cina | il nuovo soft power di Pechino passa da laboratori e università

Dietro la facciata di un programma accademico con ambizioni globali, si cela una strategia sfacciatamente ambiziosa. La Cina, attraverso il "Global Excellent Scientists Fund 2025", mira a diventare il centro nevralgico dell'innovazione, attirando menti brillanti da tutto il mondo e consolidando il suo soft power scientifico. È una partita sottile ma decisiva, che potrebbe ridefinire gli equilibri della leadership globale.

Nel cuore della Cina, lontano dai riflettori della geopolitica muscolare e dalle basi missilistiche del Fujian, si sta giocando un’altra partita. Più silenziosa, ma non meno strategica. La chiamano “Global Excellent Scientists Fund 2025”, ed è solo l’ultima di una serie di iniziative con cui Pechino punta ad attrarre — o meglio, cooptare — i migliori cervelli del mondo scientifico occidentale. Dietro la facciata di un programma accademico con base a Wuhan, c’è una macchina di reclutamento ben oliata, in grado di offrire stipendi annuali fino a 255.000 euro, alloggi gratuiti, istruzione scolastica per i figli in scuole internazionali e, soprattutto, libertà di ricerca totale nei settori ritenuti prioritari dal governo cinese: intelligenza artificiale, informatica quantistica, bioingegneria, nanotecnologie, nuove energie. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cervelli per la Cina: il nuovo soft power di Pechino passa da laboratori e università

In questa notizia si parla di: cina - pechino - cervelli - soft

La flotta fantasma della Cina: così il jammer di Pechino inganna i radar - La Cina sta sviluppando una strategia innovativa per contrastare le minacce aeree, sfruttando disturbatori virtuali per ingannare i missili nemici.

“Labubu, peluche di lusso o prova vivente che il mondo è impazzito?” C’era una volta un peluche con gli occhi sgranati e le orecchie da coniglio. Ora c’è un Labubu gigante da 131 cm che è stato venduto all’asta a Pechino per 1,08 milioni di yuan. Tradotto: olt Vai su Facebook

Il Soft Power cinese; IA, così Pechino punta al primato in tutti i campi: i rischi per l’Occidente; La Cina lancia un nuovo chip cerebrale per sbloccare il potenziale umano: come funziona Neucyber.

Con l’intelligenza artificiale la Cina esporta romanzi e soft power - Il mercato globale della letteratura online cinese supera i 5 miliardi di yuan, aumentano di molto i lettori nel mondo. Lo riporta msn.com

La Cina si sta prendendo il mondo senza sparare un colpo: la strategia di Pechino tra Usa e Russia - Come per Hong Kong nel 1997, la Cina punta a riconfigurare l’ordine globale senza fuoco né fiamme: em ... Riporta fanpage.it