Cerimonia per Borsellino Il ricordo della premier | L’Italia merita la verità

In un giorno carico di significato, Roma rende omaggio a Paolo Borsellino, simbolo e monito contro l’ingiustizia. La sua borsa, custodita nel Transatlantico di Montecitorio, diventa il punto focale di un ricordo che invita a non abbassare mai la guardia nella lotta alle mafie. Giorgia Meloni sottolinea con fermezza: “L’Italia merita la verità”. Il dovere di ricordare è anche un impegno a costruire un futuro più giusto e trasparente.

Roma, 30 giugno 2025 – Un "simbolo” e un “monito”. A non abbassare la guardia nella lotta alle mafie e a continuare a cercare “la verità” perché “il popolo italiano a 33 anni dalla strage ne ha diritto”. Giorgia Meloni prende la parola nel Transatlantico di Montecitorio, dove resterà, conservata in una teca, la borsa da lavoro di Paolo Borsellino, ucciso con la scorta nell’attentato del 19 luglio 1992. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai presidenti di Camera e Senato, ai parenti del magistrato e a esponenti dell’esecutivo (Carlo Nordio, Luca Ciriani, Alfredo Mantovano tra gli altri) la premier parte dal suo ricordo personale, da quella strage vista in tv nel tinello di casa che ha dato avvio al suo “impegno politico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net