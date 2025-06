Cerca di accoltellare poliziotti con un coltello da cucina | 14enne arrestata per tentato omicidio a Firenze

Un episodio inquietante scuote Firenze: una 14enne, nel tentativo di aggredire i poliziotti con un coltello da cucina durante un intervento, è stata arrestata per tentato omicidio. La giovane, coinvolta in una lite nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, ha mostrato un gesto estremo di violenza, suscitando allarme e riflessioni sulla crescita di comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Continua a leggere.

Una 14enne ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite nei giorni scorsi a Firenze, in via Valfonda, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, e anche denunciata per lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

