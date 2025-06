C'era una volta… a Vigna Murata 2025, l’incantevole arena cinematografica all’aperto nel cuore di Fonte Meravigliosa, Roma Sud. Dal 6 al 19 luglio, vivi 14 serate di proiezioni gratuite, tra film classici e cortometraggi in concorso, che animano la scena culturale del IX Municipio. Un’occasione unica per condividere emozioni sotto le stelle e riscoprire il piacere del cinema all’aperto, promuovendo la cultura cinematografica nel nostro quartiere.

C'era una volta. a Vigna Murata 2025, la nuova edizione dell'arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa, Roma Sud dal 6 al 19 luglio, torna il cinema all'aperto gratuito a Fonte Meravigliosa, nel IX Municipio di Roma. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Lanterne Magiche, prevede 14 serate di proiezioni, inclusa una dedicata a cortometraggi in concorso, promuovendo così la cultura cinematografica sotto il cielo delle serate romane. Questo progetto è nato dall'incontro di un gruppo di giovani del quartiere Fonte Meravigliosa che, spinti dalla passione per il cinema, ha fondato Lanterne Magiche, con l'intento di educare al cinema, al suo linguaggio, alla sua capacità di raccontare la realtà e alla rilevanza che ha sul territorio, offrendo così ai cittadini l'opportunità di vivere insieme la settima arte in un'esperienza coinvolgente per la comunità locale.