Centrodestra verso le Regionali | a Benevento si muovono le pedine Sorpresa in Forza Italia

Tempo di lettura: 2 minuti Continua il tam tam verso le elezioni regionali in Campania, anche nel Sannio il centrodestra affina le sue strategie e definisce gli ultimi tasselli in vista della corsa verso Palazzo Santa Lucia. Tra conferme, sorprese e movimenti dell'ultima ora, la partita si fa sempre più interessante. Fratelli d'Italia: Ferraro-De Stasio o la carta Matera Nel partito della premier Meloni il nome nuovo è quello di Mario Ferraro, ex presidente dell'ANCE e fresco di adesione a Fratelli d'Italia. Il suo ingresso nel partito potrebbe coincidere con una discesa in campo in tandem con Rosetta De Stasio, figura di esperienza già presente nel panorama politico locale.