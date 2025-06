Centro Storico di Napoli la Giunta comunale approva documento strategico per la tutela dei residenti

Partendo dal cuore pulsante di Napoli, questa nuova strategia mira a preservare l'autenticità e la qualità della vita dei residenti, garantendo un equilibrio tra storia, cultura e sostenibilità. La delibera segna un passo fondamentale per il futuro del centro storico, promuovendo interventi mirati e rispettosi dell’identità locale. È un’importante occasione per valorizzare la bellezza senza sacrificare la residenzialità, assicurando a Napoli un domani più inclusivo e vivo.

