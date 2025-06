Centro estivo minori a Lanciano | al via le domande per 80 posti

Sei alla ricerca di un’esperienza indimenticabile per i tuoi bambini quest’estate? Il Comune di Lanciano apre le iscrizioni per 80 posti nel centro estivo gratuito, un’occasione imperdibile per unire divertimento, socializzazione e crescita personale. Un'iniziativa pensata per supportare le famiglie e offrire ai più piccoli un’estate ricca di stimoli e nuove amicizie. Affrettati, le domande sono aperte: il futuro dei tuoi figli ti ringrazierà!

Il Comune di Lanciano, nell’ambito delle politiche sociali destinate alla popolazione, anche per l’estate 2025 conferma il proprio impegno a sostenere la realizzazione dei centri estivi gratuiti. “Un’iniziativa che coniuga divertimento, crescita e supporto alle famiglie”, sottolinea l'assessore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

