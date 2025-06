Centri estivi cresce la domanda e aumentano le ore ma il prezzo resta invariato

Offrire un'opportunità accessibile e di qualità per le famiglie anconetane, incentivando il protagonismo dei giovani durante l'estate. Cresce la domanda di centri estivi, con un aumento delle ore e dei posti disponibili, senza alzare i prezzi. L'amministrazione comunale conferma il suo impegno nel garantire servizi educativi coinvolgenti e inclusivi, affinché ogni bambino possa vivere un'estate ricca di esperienze e crescita personale, senza preoccuparsi del costo.

ANCONA – L'amministrazione comunale conferma e rafforza l'offerta dei servizi educativi estivi rivolti a bambini e ragazzi, con un ampliamento significativo sia del numero dei posti disponibili che della durata del servizio, a tariffe invariate rispetto allo scorso anno. «Abbiamo scelto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

