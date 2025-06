Centrale a biometano i lavori in partenza | Il Comune poteva e doveva intervenire

Da mesi, i cittadini di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano si mobilitano contro la centrale a biometano in zona San Marco alle Paludi, chiedendo trasparenza e rispetto del territorio. È fondamentale che il Comune intervenga con decisione, garantendo un processo partecipativo e orientato al bene comune. L’interesse pubblico deve prevalere: il futuro delle nostre comunità dipende da scelte responsabili e condivise.

Fermo, 30 giugno 2025 – Mettere al centro il territorio, non gli interessi privati. È quello che chiedono da mesi i cittadini che hanno aderito ad un comitato spontaneo nato nei comuni di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano, contrari alla centrale proposta in zona San Marco alle Paludi: “Chiediamo trasparenza sugli atti, verifica delle procedure, ascolto dei cittadini e una visione che metta al centro il territorio, non gli interessi privati. E come cittadini direttamente confinanti all’area della prevista centrale a biometano, non ci muove soltanto la preoccupazione per l’impatto ambientale e sulla salute pubblica — preoccupazioni più che legittime, che gli enti preposti a partire dallo stesso Comune fino alla Regione dovrebbero prioritariamente farsi carico di valutare e tutelare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it