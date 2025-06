Centinaia di miliardi per le spese militari l’esperto | è un’opportunità

La decisione della NATO di aumentare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035 rappresenta una frontiera cruciale per l'Europa. Se da un lato questo incremento può sembrare una sfida, dall'altro si configura come un'opportunità unica per riformare e ottimizzare il settore pubblico, eliminando inefficienze e enti superflui. È il momento di trasformare questa sfida in una leva di crescita e modernizzazione per il nostro Paese.

ROMA, 30 GIU – La decisione Nato di innalzare le spese militari al 5% al 2035 “non solo ritengo possa essere assolutamente sostenibile, senza imposizioni aggiuntive per il nostro Paese, ma possa trasformarsi in una ‘opportunità’ per verificare, in primis, le ancora numerose inefficienze della P.a.- tra cui molteplici ‘enti di dubbia utilità’ o a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Centinaia di miliardi per le spese militari, l’esperto: “è un’opportunità”

