Cena spettacolo napoletano ' A mossa

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile tra musica, danza e storie affascinanti di Napoli. Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 21:00, presso Vic's Street in via Giuseppe Martucci 44, un evento unico vi condurrà in un viaggio attraverso la storia partenopea. Non perdete questa occasione di immergervi nella cultura napoletana, accompagnati da emozioni e spettacoli coinvolgenti. Prenotate subito il vostro tavolo e lasciatevi conquistare dalla magia di A’ Mossa!

Cena Spettacolo Napoletano A' MOSSA VENERDI' 18 LUGLIO 2025 ORE 21:00 VIC'STREET VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44-NAPOLI PRENOTA IL TUO TAVOLO TEL.: 081662423 CELL.: 3356215087 CELL.: 3387981020 TRAMA VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

