Cemento al posto delle ceneri dei defunti 190 cadaveri in decomposizione e un odore putrido di animale morto

In un angolo remoto del Colorado, un orrore nascosto sotto l'apparenza di rispetto per la natura ha sconvolto una comunità. Promettendo sepolture “verdi”, si è trasformato in un necrologio di abusi e menzogne, con 190 cadaveri in decomposizione e urne riempite di cemento al posto delle ceneri. Questa vicenda solleva domande urgenti su etica e trasparenza nel mondo funebre, lasciando un segno indelebile nelle vite di coloro che hanno creduto di affidarsi alla speranza di un addio dignitoso.

Un’attività funebre che prometteva sepolture “verdi” e rispetto per la natura, trasformata in un obitorio degli orrori. Un capannone fatiscente e infestato da insetti dove, invece di bare e attrezzature, sono stati ritrovati 190 cadaveri in decomposizione, accatastati l’uno sull’altro. E alle famiglie in lutto che chiedevano le ceneri dei propri cari, venivano consegnate urne riempite con una miscela di cemento secco. Siamo in Colorado, negli Usa, e la notizia ha fatto il giro del mondo: per questo incubo scoperto nell’ottobre 2023 a Penrose, in Colorado, il co-proprietario della “ Return to Nature Funeral Home “, Jon Hallford, è stato condannato venerdì da un tribunale federale a 20 anni di prigione, il massimo della pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cemento al posto delle ceneri dei defunti, 190 cadaveri in decomposizione e un “odore putrido di animale morto”: “Mi odio per quello che ho fatto”

