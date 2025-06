Celebrazioni e cerimonie in onore del 90esimo compleanno del Dalai Lama in India che cade il prossimo 6 luglioLa festa ha diversi momenti di preghiera e raccoglimento a partire proprio dal 30 giugno

In India, un’ondata di spiritualità e devozione sta avvolgendo le celebrazioni per il 90° compleanno del Dalai Lama, simbolo di pace e saggezza. Da eventi di preghiera a momenti di raccoglimento, i fedeli provenienti da ogni angolo del mondo si uniscono in un clima di rispetto e speranza. Questa importante ricorrenza non solo celebra un grande leader, ma rafforza il legame tra cultura, spiritualità e impegno per un futuro migliore.

R oma, 30 giu. (askanews) – Celebrazioni e cerimonie in onore del 90esimo compleanno del Dalai Lama in India, che cade il prossimo 6 luglio. La festa ha diversi momenti di preghiera e raccoglimento, a partire proprio dal 30 giugno. Avvolto nelle tradizionali vesti marroni e gialle, il carismatico leader spirituale tibetano in esilio, si è seduto ad ascoltare i discorsi e i canti di monaci, monache e pellegrini provenienti da tutto il mondo a Mcleod Ganj, sua residenza. Poi ha annunciato: "Ci sarà una sorta di quadro entro il quale potremo parlare della continuazione dell'istituzione dei Dalai Lama".

