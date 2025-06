Celebrati i Santi Pietro e Paolo a Pedina di Morfasso

La parrocchia di Pedina di Morfasso anche quest'anno ha festeggiato i Santi Pietro e Paolo ai quali è dedicata la chiesa dell'Alta Valdarda. Il tempio che, con le sue tre navate, è un vero gioiellino di architettura religiosa nella nostra provincia, ha ospitato la santa messa celebrata dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

