CeglieEstate 2025 | oltre 100 eventi per un' estate di cultura musica e sapori

Ceglie Messapica si prepara a vivere un’estate indimenticabile, con oltre 100 eventi che spaziano tra cultura, musica e sapori autentici. L’iniziativa "CeglieEstate 2025", presentata dal sindaco Angelo Palmisano e dall'assessore Cosimo Bellanova, trasformerà la città in un vibrante palcoscenico diffuso per 90 giorni, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza ricca di emozioni e scoperte. Un'estate da non perdere, dove ogni angolo diventa protagonista...

CEGLIE MESSAPICA – Ha inizio un’estate eccezionale con il cartellone di "CeglieEstate 2025", presentato questa mattina (30 giugno 2025) dal sindaco Angelo Palmisano e dall'assessore alla Cultura Cosimo Bellanova, che per 90 giorni consecutivi trasformerà la città in un palcoscenico diffuso con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

