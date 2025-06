‘Cefalonia 1941 | il primo lancio di guerra dei paracadutisti italiani’ un saggio che si legge come un romanzo

Scopri la straordinaria avventura dei paracadutisti italiani durante la campagna di Cefalonia nel 1941. Un saggio coinvolgente, scritto come un romanzo di guerra, che rivela con autenticità il coraggio e il valore delle nostre truppe in uno dei momenti più decisivi della Seconda guerra mondiale. Basato su documenti e testimonianze, questo libro rende omaggio agli eroi dimenticati, portando alla luce storie di grande impatto e umanità .

Un'opera storiografica che si legge come un romanzo bellico, dove non c'è nulla di inventato e nel quale per l'ennesima volta si documenta il valore dei nostri soldati durante la seconda guerra mondiale. Su queste basi si inquadra il libro "Cefalonia 1941. Il primo lancio di guerra dei paracadutisti italiani", firmato da Federico Ciavattone, direttore del Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano e il generale Cristiano Maria Dechigi, già vicecomandante della Brigata Paracadutisti "Folgore". Un saggio scientifico che si inserisce come opera inaugurale nella nuova collana "Paracadutisti.