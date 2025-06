Cede un costone a Bacoli | le immagini del crollo all' isolotto di Punta Pennata | GUARDA

Un'immagine drammatica quella che arriva da Bacoli, dove il costone a Punta Pennata si è riversato in mare dopo la violenta scossa di magnitudo 4.6. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, dal Centro Operativo Comunale, rassicura ma invita alla massima attenzione: "La scossa ha avuto un impatto forte, e siamo sul campo per monitorare i danni." La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta.

"È stata forte. Sono al Centro Operativo Comunale di Bacoli per affrontare i danni causati dall'ultima scossa di terremoto di magnitudo 4.6, legata al fenomeno del bradisismo: riscontriamo danni ai costoni sul mare. A partire dall'isolotto di Punta Pennata, siamo in mare per verificare ogni costone". Lo annuncia via social il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. "La scossa - ricorda il primo cittadino del comune flegreo - ha avuto epicentro in mare, al largo del Castello Aragonese di Baia. È la scossa con magnitudo più importante riscontrata a Bacoli negli ultimi 40 anni, e tra le più importanti in questa crisi che stiamo vivendo in modo intenso da due anni su tutto il territorio dei Campi Flegrei.