Cede l'insegna Generali l'esperto | Tragedia sfiorata Bisogna ripensare le costruzioni per il cambiamento climatico

La recente tragedia sfiorata alla torre Generali di CityLife, Milano, ci mette di fronte a una realtà: il clima sta cambiando e le nostre infrastrutture devono adattarsi. Gianpaolo Rosati, docente di Ingegneria Civile al Polimi, sottolinea come le alte temperature estive mettano a rischio la stabilità delle costruzioni. È ora di ripensare seriamente alle tecniche di progettazione, per garantire sicurezza e durabilità in un mondo in evoluzione. La sfida è davanti a noi.

Gianpaolo Rosati, docente di Ingegneria Civile (Polimi) sul cedimento della torre Generali a CityLife, Milano: "Troppo caldo, le aste esposte al sole ormai possono arrivare anche a 70 gradi di temperatura. Il progettista deve fare sempre più i conti con gli effetti del cambiamento climatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: generali - cambiamento - climatico - cede

I Vigili del fuoco: “Struttura molto resistente ma se un punto cede si porta dietro tutto il resto. Non siamo ancora in grado di dire perché è successo” Vai su Facebook

Cede l'insegna Generali, l'esperto: Tragedia sfiorata. Bisogna ripensare le costruzioni per il cambiamento climatico; Milano, collassa l'insegna di Generali sulla Torre Hadid | .it; A Milano cede l'insegna Generali sulla Torre Hadid, edificio evacuato | .it.

Cede l’insegna Generali, l’esperto: “Tragedia sfiorata. Bisogna ripensare le costruzioni per il cambiamento climatico” - Gianpaolo Rosati, docente di Ingegneria Civile (Polimi) sul cedimento della torre Generali a CityLife, Milano: "Le aste esposte al sole ormai possono ... Si legge su fanpage.it

Collassa l'insegna Generali. E la Boldrini fa già terrorismo climatico - La spiegazione di tutti i mali del mondo è il cambiamento climatico, e poco importa che la stagione estiva per sua natura comporti l'innalzamento delle temperature lungo tutto lo Stivale, Milano compr ... Secondo msn.com