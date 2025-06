Cede l'insegna della torre Generali a Milano verso indagine per crollo colposo | Rotta una delle travi

Una scena impressionante quella di questa mattina a CityLife, dove l'insegna della Torre Generali si è staccata e ha causato un crollo improvviso. La Procura di Milano apre un'indagine per crollo colposo, puntando i riflettori sulle cause di questo incidente che ha sconvolto il cuore della città. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e sulla manutenzione delle strutture iconiche di Milano. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa intricata vicenda.

L'insegna Generali del grattacielo Hadid a CityLife si è staccata nelle prime ore di questa mattina, collassando su sé stessa. La Procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo per crollo colposo sul caso.

A Milano, un'installazione rischia di diventare un pericolo: l'insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari.

"Abbiamo sentito un boato fortissimo" Nelle prime ore di questa mattina alcuni passanti hanno segnalato a Fanpage.it di aver assistito al crollo dell'insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano.

Intorno alle 6,30 la telefonata ai vigili del fuoco che, immediatamente sul posto, con diverse squadre che iniziato a mettere in sicurezza l'area, transennandola