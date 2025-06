Cede l’anello di ancoraggio | Gianluigi Federici morto dopo un volo di 15 metri

Tragedia sulla Presolana: Gianluigi Federici, 67 anni di Bergamo, ha perso la vita dopo una caduta di oltre 15 metri mentre percorreva la cresta tra la vetta e la Presolana Occidentale. L’incidente, avvenuto lunedì 30 giugno in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, sconvolge gli amanti dell’alpinismo e solleva importanti questioni sulla sicurezza in montagna. La perdita di Federici ci ricorda quanto sia fragile l’equilibrio tra avventura e prudenza.

Un uomo di 67 anni, Gianluigi Federici, originario di Bergamo, ha perso la vita sulla Presolana, dopo essere precipitato per decine di metri in una zona impervia. La disgrazia è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno. Due alpinisti stavano percorrendo la cresta che collega la vetta della Presolana di Castione alla Presolana Occidentale, a circa 2400 metri di quota, quando sono precipitati in una zona particolarmente impervia. La dinamica della caduta è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it