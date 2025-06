Cede anello di ancoraggio | escursionista 67enne muore dopo un volo di 15 metri

Tragedia sulle pendici della Presolana: un anello di ancoraggio cede sotto il peso di un escursionista, provocando una caduta di 15 metri e la tragica perdita di Gianluigi Federici, di 67 anni. Un incidente che scuote l’universo della montagna, mettendo in discussione le misure di sicurezza e l’importanza di controlli regolari sui materiali di ancoraggio. La passione per l’avventura può trasformarsi in tragedia in un istante—una riflessione che non va mai sottovalutata.

Un escursionista di 67 anni, Gianluigi Federici, è morto oggi a seguito delle ferite riportate cadendo mentre effettuava un’arrampicata sulla Presolana, lungo la cresta occidentale della montagna, in un tratto impervio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Clusone, un anello di ancoraggio installato su roccia avrebbe ceduto, causando la caduta di Federici e di un secondo escursionista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cede anello di ancoraggio: escursionista 67enne muore dopo un volo di 15 metri

